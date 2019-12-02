Президент Украины Владимир Зеленский хочет равноправных отношений с США и не желает, чтобы Украину в Вашингтоне воспринимали как объект.

Об этом он сказал в интервью немецкому журналу Spiegel, передает Укринформ.

«Я хочу, чтобы США... помогали нам и понимали, что мы являемся субъектом, что они не договариваются с другими за нашими спинами... Я не хочу, чтобы Украина была фигурой на шахматной доске великих держав, чтобы нас могли толкать вперед, подвигать назад или сдавать. Я хочу, чтобы Украина стала субъектом», - заявил Президент.

По его словам, когда США говорят, что Украина – коррумпированная страна, это очень жесткий сигнал миру, Европе и международным финансовым институтам.

Зеленский хочет, чтобы Соединенные Штаты поняли, что Украина уже другое государство, а украинцы – совершенно другие люди. Он отметил, что не видит своей задачей убеждать Трампа в обратном.

Президент также сообщил, что не разговаривал во время июльского телефонного разговора с Трампом по принципу: ты – мне, я – тебе.

«Что касается Соединенных Штатов, я не хочу, чтобы мы вели себя как нищие. Но нужно осознать, что мы воюем. И если вы являетесь нашим стратегическим партнером, вам не следует блокировать какую-либо помощь. Для меня это вопрос праведливости. Речь не идет о quid pro quo, это просто самодостаточная история», - заявил Зеленский.

Напомним, президент США Дональд Трамп в интервью заявил, что Украина является третьей наиболее коррумпированной страной мира.

Сейчас в Конгрессе США продолжаются закрытые слушания в рамках начатой ​​процедуры импичмента Трампа. Конгрессмены выясняют, оказывал ли давление американский президент на своего украинского коллегу с целью добиться в Украине расследования против Хантера Байдена, сына одного из потенциальных конкурентов Трампа на предстоящих президентских выборах Джо Байдена.

Ранее во время этих слушаний временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что Трамп с целью давления на Зеленского приостановил предоставление Киеву военной помощи в размере около 400 миллионов долларов.

Сам Трамп называл начатое против него расследование в связи с обвинениями в преследовании собственных интересов в Украине «линчеванием» и отвергает все обвинения. Зеленский также ранее заявлял, что в его телефонном разговоре с Трампом, который состоялся 25 июля, вопрос предоставления военной помощи Киеву не поднимался и никакого шантажа со стороны Белого дома не было.