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В столичный храм Украинской Православной Церкви в честь великомученика Георгия Победоносца прибыла главная святыня Георгиевского женского монастыря в селе Даневка на Черниговщине - чудотворный образ Божией Матери «Аз есмь с вами и никтоже на вы».

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома в Украине» и телеканал «Глас».

Как сообщалось ранее, икона «Аз есмь с вами и никто же на вы» была написана в конце ХІХ века по благословению святого праведного Иоанна Кронштадтского и хранилась сначала у преподобного Серафима Вырицкого.

В советские годы лик прятали у себя дома верующие. В монастырь в Даневке лик попал в 1997 году. По молитвам у чудотворной иконы произошло множество исцелений.

Икона будет находиться в киевском храме Георгия Победоносца (Оболонский район, пос. Водогон) до 15 декабря.

Каждый день перед образом будут совершать молебен с акафистом (начало в 18.00).
Церковь открыта с 09.00 до 20.00.
ForUm

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