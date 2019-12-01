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По данным разведки, в ноябре потери вооруженных формирований РФ на Донбассе составили 107 человек, из которых 41 был ликвидирован.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

«По информации разведки Объединенных сил, в ноябре 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 107 человек. 41 оккупант был ликвидирован, а еще 66 — составляют санитарные потери врага», — говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что в случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп украинские военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.
ForUm

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