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На жеребьевке Евро-2020 сборная Украины может попасть в первую корзину 56

В субботу, 30 ноября, в Бухаресте (Румыния) состоялась жеребьевка Евро-2020.

Сборная Украины была сеянной из первой корзины. Команда Шевченко сыграет в группе С.

Группа С: Нидерланды, Украина, Австрия и Плей-офф A/D

Плей-офф A/D - конкурент Украины из четвертой корзины посева будет определен на футбольном поле в марте 2020 года, по итогам матчей плей-офф. Возможные варианты: Румыния, Грузия, Беларусь, Северная Македония, Косово. 

Евро-2020. Календарь матчей группы «C»

1-й тур. 14 июня

Нидерланды — УКРАИНА (Амстердам)

Австрия — Команда 4 (Бухарест)

2-й тур. 18 июня

УКРАИНА — Команда 4 (Бухарест)

Нидерланды — Австрия (Амстердам)

3-й тур. 22 июня

УКРАИНА — Австрия (Бухарест)

Команда 4 — Нидерланды (Амстердам)

Евро-2020 пройдет в 12-ти европейских городах с 12-го июня по 12-е июля 2020-го года.
ForUm

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