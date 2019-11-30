В субботу, 30 ноября, в Бухаресте (Румыния) состоялась жеребьевка Евро-2020.
Сборная Украины была сеянной из первой корзины. Команда Шевченко сыграет в группе С.
Группа С: Нидерланды, Украина, Австрия и Плей-офф A/D
Плей-офф A/D - конкурент Украины из четвертой корзины посева будет определен на футбольном поле в марте 2020 года, по итогам матчей плей-офф. Возможные варианты: Румыния, Грузия, Беларусь, Северная Македония, Косово.
Евро-2020. Календарь матчей группы «C»
1-й тур. 14 июня
Нидерланды — УКРАИНА (Амстердам)
Австрия — Команда 4 (Бухарест)
2-й тур. 18 июня
УКРАИНА — Команда 4 (Бухарест)
Нидерланды — Австрия (Амстердам)
3-й тур. 22 июня
УКРАИНА — Австрия (Бухарест)
Команда 4 — Нидерланды (Амстердам)
Евро-2020 пройдет в 12-ти европейских городах с 12-го июня по 12-е июля 2020-го года.
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