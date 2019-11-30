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Генеральная прокуратура Украины в ответ на запрос Радио Свобода сообщила, что в делах Евромайдана признали виновными 59 человек. В отношении 46 из них приняты обвинительные акты.

В целом правоохранительные органы в этих делах сообщили о подозрении 445 лицам, из них: 48 чиновникам, 228 правоохранителям, в том числе 27 следователем, 20 прокурорам и 23 судьям.

В суд направлено 195 обвинительных актов в отношении 298 человек.

За первые девять месяцев 2019 управление специальных расследований сообщило о подозрении 14 людям, в том числе чиновникам, руководителям правоохранительных органов. В отношении 11 человек досудебное следствие закончено и обвинительные акты направлены в суд. За эти месяцы судьи объявили один обвинительный приговор.

В ГПУ подсчитали, что во время событий Евромайдана пострадали 2442 человека. Из них — 1721 гражданское лицо и 721 правоохранитель.

По данным украинских властей, во время Революции достоинства погибли 104 активистов и 17 правоохранителей.

Напомним, Зеленский заявил, что никто не позволит «сливать» дела Майдана.
ForUm

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