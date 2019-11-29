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Настоятельница монастыря в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» в селе Большая Ольшанка на Киевщине, игумения Арсения (Воспянская) поделилась советами, как правильно провести время Рождественского поста.

Фото: скриншот видео

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом игумения Арсения рассказала телеканалу «Интер».

«Рекомендую обязательно взять благословение у духовника, у священника на пост. Благословение дает человеку понимание и меру того, как надо поститься. Обязательно нужно молиться перед трапезой и благодарить Бога после трапезы, которую он нам дал.  Когда-то я про читала у митрополита Антония Сурожского, что еда – это любовь Божия, ставшая съедобной», - отметила матушка Арсения.

*** Рождественский пост продлится с 28 ноября по 6 января включительно.

Этот пост также называют Филипповым или «Филипповка», потому что он начинается после 27 ноября, дня памяти святого апостола Филиппа.

В дни Рождественского поста верующие не едят мясные, молочные продукты и яйца.

Степень и меру воздержания православные согласовывают со своим духовником, исходя из своих жизненных обстоятельств.

Например, для детей, больных и беременных, для тех, кто работает в напряженном ритме или учится, пост послабляется.
ForUm

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