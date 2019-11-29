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Королевский районный суд Житомира разрешил подозреваемому в государственной измене журналисту Василию Муравицкому ночной домашний арест вместо круглосуточного, сообщает Укринформ.

Прокурор Вадим Левченко настаивал на изменении меры пресечения на содержание под стражей с возможностью внесения денежного залога в размере 570 тысяч гривень.

В тоже время адвокат Муравицкого Светлана Новицкая заявила ходатайство неприменении какой-либо меры пресечения к подсудимому.

Под круглосуточным домашним арестом Муравицкий находился с июня 2018 года. До этого он был под стражей. Домашний арест в ночное время будет продолжаться с 22.00 до 6.00. Мера пресечения будет действовать до 27 января 2020 года.

 
ForUm

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