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В пост каждый должен не только ограничивать себя в пище, а и узнать, каким он есть на самом деле.

Фото: митрополит Пантелеимон / УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома в Украине», об этом написал митрополит Ровеньковский и Сведловский Пантелеимон в обращении, опубликованном на сайте Ровеньковской епархии.

«Пост – это время особого внимания к своей душе и возможность трезво взглянуть на себя, "внутреннего человека", со всеми его недостатками. Святитель Иоанн Златоуст пишет: "Пост тела есть пища для души". Подкрепляя душу в первую очередь духовной пищей, будем стремиться всесторонне увидеть собственные грехи. Чтобы стать лучше, нужно узнать, какой ты есть. "Познай себя самого, из чего и каким сотворён ты ... и через сие удобно достигнешь красоты Первообраза", – учит святитель Григорий Богослов», – напомнил владыка Пантелеимон.

 «Как научится видеть себя? На этот вопрос отвечает преподобный Симеон Новый Богослов: "Как око ничего не может видеть без света, так и душа не может увидеть свою немощь, если не будет таинственно просвещена Христом"», – напомнил архиерей.

Также нужно внимательно наблюдать за тем, «как мы относимся к людям, которые нас окружают», подчеркнул он. Чтобы не говорить плохо о ближнем, нужно, по его словам, следовать совету аввы Пимена: «Если человек, смотря на себя, находит в себе недостатки, то в брате своём видит совершенства. А когда сам себе он кажется совершенным, тогда, сравнивая с собой брата, находит его худым».

 «Во время этого поста просветимся Христовым светом и благодатью Святого Духа через Таинства покаяния и приобщения Тела и Крови Христовых. Постараемся не только ограничить себя в пище, но, по слову святителя Василия Великого, сотворить истинный пост: удалится от зла, воздерживать язык, подавлять в себе гнев, отлучится от похотей, злословия, лжи, клятвопреступления», – продолжил владыка Пантелеимон. 

Он напомнил также о важности и пользе для души милостыни. «По словам святителя Льва Великого, Рождественский пост есть жертва Богу за собранные плоды. "Как Господь ущедрил нас плодами земли, – пишет он, – так и мы во время этого поста должны быть щедры к бедным"», – напомнил архиерей.

«Молитвенно желаю всем нам увидеть свою греховность, начать борьбу с душепагубными привычками, примирится и соединится с Господом нашим Иисусом Христом. Обратим внимание на отношения с близкими и приобретём с помощью Рождественского поста достойные грядущему в мир Спасителю дары», – призвал митрополит Пантелеимон.
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