Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий и незаконном задержании подозреваемого трем оперуполномоченным отдела уголовной полиции Киевского отдела полиции Одессы, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что правоохранители безосновательно применили силу, наручники и провели незаконный привод участника уголовного производства в отделение полиции. В служебном кабинете подозреваемые начали наносить потерпевшему удары руками и ногами по голове и туловищу, причинив ему телесные повреждения средней тяжести.

Процессуальное руководство в досудебном расследовании осуществляет Генеральная прокуратура Украины. Оперативное сопровождение - Одесское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Полицейским вменяют превышение полномочий работником правоохранительного органа, если они сопровождались насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины); заведомо незаконное задержание, привод, домашний арест или содержание под стражей (ч. 1 ст. 371 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.