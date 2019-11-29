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Министр юстиции Денис Малюська заявляет о планах дать разрешение нотариусам регистрировать браки и разводы. Об этом он сказал во время презентации «To do list» изменений, которые планируются в сфере юстиции в ближайшие годы, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

По его словам, сегодня Минюст работает с Верховной Радой, чтобы расширить перечень функций, которые выполняют нотариусы.

«Например, нотариусы уже в ближайшее время получат право регистрировать браки и разводы», - отметил он.

Малюська добавил, что в сфере нотариата актуально внедрение современных технологий: Е-нотариата, электронного документооборота, удостоверение web-страниц.
ForUm

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