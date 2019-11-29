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За минувшие сутки, 28 ноября, вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

 

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:

неподалеку Новолуганского и Шумов - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Троицкого - со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Майорска - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

5 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

неподалеку Новотроицкого - из ручных противотанковых гранатометов;

вблизи Березового - из стрелкового оружия;

у Красногоровки - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов

в районе Марьинки - из РПГ, подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Водяного, что на Приазовье - со станковых противотанковых гранатометов.

Вчера, 28 ноября, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет.
ForUm

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