За минувшие сутки, 28 ноября, вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов включительно.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:
неподалеку Новолуганского и Шумов - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
вблизи Троицкого - со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
у Майорска - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
5 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:
неподалеку Новотроицкого - из ручных противотанковых гранатометов;
вблизи Березового - из стрелкового оружия;
у Красногоровки - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов
в районе Марьинки - из РПГ, подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Водяного, что на Приазовье - со станковых противотанковых гранатометов.
Вчера, 28 ноября, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.
С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет.
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