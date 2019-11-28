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Церковно-археологический музей Киевской духовной академии пополнился новыми экспонатами.

Фото: КДАиС

В дар музею переданы старинные антиминсы, книги и иконы ХХ и ХIХ веков, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу КДАиС.

«Наместник Святой Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел  пожертвовал музею антиминс (четырёхугольный, плат из шёлковой или льняной материи, со вшитой в него частицей мощей какого-либо православного мученика, лежащий в алтаре на престоле; является необходимой принадлежностью для совершения полной литургии - ред.), освященный митрополитом Харьковским и Богодуховским Никодимом (Руснаком) во время его пребывания на Львовской кафедре (1983-89), а  также греко-католический священный плат начала ХХ века», - сообщили на сайте КДАиС.

Протоиерей Владимир Кондраш пополнил  экспозицию музея двумя единоверческим изданием 1866 года с поучениями о вере и старообрядческим медным складнем.

Как сообщалось ранее,  в Церковно-археологическом музее Киевской духовной академии до 19 января продлится выставка,  на которой представлены старинные иконы, личные и богослужебные вещи, награды Предстоятеля Украинской Православной Церкви М.итрополита Владимира (Сабодана), посвященная 84-летию со дня его рождения и 5-ой годовщине со дня смерти.
ForUm

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