Государственная налоговая служба Украины в августе-октябре уменьшила количество внеплановых проверок почти на треть и сконцентрировала внимание на рисковых плательщиках, сообщает пресс-служба ГНС.

Отмечается, что за август-октябрь этого года налоговая провела 2700 внеплановых проверок, тогда как в аналогичном периоде прошлого года - 3800. Соответственно уменьшила и количество плановых проверок с 1300 до 1100.

«Новая налоговая взяла курс на сокращение проверок и уменьшение давления на бизнес. Мы усилили аналитическую работу, усовершенствовали систему отбора налогоплательщиков для проверок. То есть с проверкой приходим только тогда, когда есть все основания считать, что предприятие пытается уклониться от уплаты налогов», - отметил глава налоговой Сергей Верланов.

Также сообщается, что с августа по октябрь этого года плановые и внеплановые проверки коснулись 5,9% субъектов крупного бизнеса, 0,9% среднего бизнеса и лишь 0,2% малого.