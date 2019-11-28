За минувшие сутки, 27 ноября, вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов:
вблизи Старогнатовки и Березового - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
дважды у Марьинки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
неподалеку Водяного, что на Приазовье - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксировано 3 вражеских обстрела:
неподалеку от Пивденного - из РПГ и автоматических гранатометов;
вблизи Шумов - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
у Попасной - из стрелкового оружия.
Вчера, 27 ноября, ранения в результате обстрелов получили два военнослужащих Объединенных сил. Еще один наш защитник получил боевую травму.
С начала этих суток российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь в районе Новолуганского. Потерь с нашей стороны нет.
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