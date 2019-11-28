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За минувшие сутки, 27 ноября, вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов:

вблизи Старогнатовки и Березового - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

дважды у Марьинки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Водяного, что на Приазовье - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксировано 3 вражеских обстрела:

неподалеку от Пивденного - из РПГ и автоматических гранатометов;

вблизи Шумов - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

у Попасной - из стрелкового оружия.

Вчера, 27 ноября, ранения в результате обстрелов получили два военнослужащих Объединенных сил. Еще один наш защитник получил боевую травму.

С начала этих суток российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь в районе Новолуганского. Потерь с нашей стороны нет.
ForUm

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