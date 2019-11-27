Четвертая Конференция по вопросам реформ в Украине состоится в Литве 7 июля 2020. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями СМИ по итогам переговоров с президентом Литовской Республики Гитанас Науседа в Вильнюсе.

«В следующем году Литовская Республика будет принимать масштабный международное мероприятие – четвертую Конференцию по вопросам реформ в Украине. Я рад сообщить, что дата ее проведения согласована – это 7 июля 2020. По приглашению президента Науседа я планирую лично принять участие в этом важном для нашей страны событии», - сказал Зеленский.

Он также поблагодарил Науседа за плодотворное сотрудничество и содержательные переговоры.

«Они подтвердили настоящий стратегический характер отношений между Украиной и Литовской Республикой», - резюмировал Зеленский.

Со своей стороны президент Литвы выразил надежду, что это будет одна из самых важных конференций.

«Мы надеемся, что 7 июля следующего года в Вильнюсе будет проходить конференция, посвященная реформам в Украине. Думаю, что это будет одна из самых важных конференций – не потому, что проводится в Литве, а потому, что она даст вам возможность сказать на международном уровне о тех реформах, которые уже реально проходят в вашей стране», - отметил Науседа.

По его словам, это будет способствовать помощи Украине со стороны инвесторов и доноров.