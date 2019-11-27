В Киево-Печерской лавре в здании киевской митрополии сегодня состоялась встреча управляющего делами Украинской Православной Церкви с представителями Вооруженных сил республики Польша и польскими православными капелланами.
Фото: Фейсбук
Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальную страницу митрополита Антония в Фейсбук.
«В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы взаимоотношений Церкви и государства, а также возможности взаимодействия между православными капелланами Украины и Польши», - говорится в сообщении.
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