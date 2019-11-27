Во время поста человек должен научиться отдавать приоритет духовному над телесным.

Фото: Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Пост – это древнейшее Божественное установление. Книга Бытия говорит нам о том, что сразу после того как Господь сотворил человека, Он запретил ему вкушать от древа познания добра и зла. Это был первый пост в истории человечества. И, увы, Адам и Ева этот пост преступили. Можно сказать, земная история человечества началась с нарушения поста. Поэтому неотъемлемой составляющей духовной жизни человека, стремящегося вернуться к полноте богообщения, является самоограничение. В этом и состоит главная цель поста. Человек должен научиться обуздывать свои желания, отдавать приоритет духовному над телесным. Достичь этого можно лишь путем многолетних упражнений. Пост как раз и является таким духовным упражнением. Именно поэтому Церковь рекомендует своим членам постоянно упражняться в посте. Кроме многодневных постов практически в течение всего года православные христиане соблюдают пост в среду и пятницу. Это показывает, насколько он важен для нашей духовной жизни», - сказал митрополит Антоний.

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«Пост не связан со скорбными событиями. Многодневные посты являются подготовкой к особо радостным явлениям. Великий пост – это время особой подготовки к празднику Пасхи Христовой, Успенский – к празднику Успения Божией Матери, а Рождественский – к празднику Рождества Христова. Пасха и Рождество Христово – это два главных христианских праздника, потому подготовка к ним связана с многодневными постами.

Церкви чуждо представление о том, что пост – это какое-то скорбное времяпрепровождение. Господь наш Иисус Христос в Нагорной проповеди ясно говорит: «Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися... А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим» (Мф. 6:16–18). На первой неделе Великого поста, когда церковный Устав предписывает соблюдать воздержание с особой строгостью, за богослужением звучит яркое песнопение: «Постимся постом приятным». Время поста – это время духовного подвига, сопряженное с углублением в свое сердце, сосредоточенной молитвой и изучением Священного Писания. Для человека, который любит Бога, это не время скорби, а время духовной радости», - отметил он.

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«В таких случаях допускаются послабления в соблюдении поста. Человек, который не может соблюдать пост в полной строгости, перед началом поста должен подойти к священнику, объяснить ему ситуацию и получить благословение на отступление от строгости поста. Обычно, исходя из состояния человека и обстоятельств его жизни, священник помогает установить такое правило соблюдения поста, которое будет человеку по силам. Нельзя забывать, что пост – это не диета, а время духовного подвига. Даже если мы не можем строго воздерживаться от пищи, то можем читать Слово Божие и возносить усиленную молитву к Творцу», - сказал архиерей.

Он сказал, как поститься, находясь в нецерковной среде.

«За последние годы наше общество уже привыкло к тому, что значительная его часть стремится соблюдать в своей жизни церковные предписания. Потому сегодня во время многодневных постов, как правило, предлагается постное меню в столовых, кафе и ресторанах. Сослуживцы на работе тоже обычно спокойно и даже с уважением относятся к тем своим коллегам, которые соблюдают посты. Сегодня уже нет таких сложностей, которые преследовали верующих людей в советском обществе. Тогда социум активно противился религии. И открыто заявить о том, что ты соблюдаешь пост, в советское время было почти что исповедничеством. Тем не менее и сегодня наше общество еще далеко от подлинной религиозности, потому жизнь церковного человека в расцерковленном мире несет в себе немало искушений.

Мы должны помнить, что пост – это не просто воздержание от определенных видов пищи, но и время, когда мы должны учить себя относиться к ближнему с настоящей христианской любовью. Потеря любви, ссоры, раздоры и конфликты не могут быть оправданы желанием соблюсти букву церковного Устава. Ведь отказ от гнева – для большинства из нас куда более серьезное упражнение, чем отказ от определенных видов пищи», - подчеркнул управделами УПЦ.

Он прокомментировал гастрономическую составляющую часть поста.

«Пост – это многомерное понятие. Он предполагает не только воздержание от определенных видов пищи, но и ограничение в ее количестве. Например, в монастырях в периоды поста уменьшается число приемов пищи в день. Если в обычное время в монастыре бывает две или три трапезы в день, то во время поста может быть лишь одна. Также пост предполагает отказ от лакомства.

Обычно искусственные заменители молока и масла не особо полезны для нашего организма, так что лучше ими не злоупотреблять.

Но главное, чтобы так называемая гастрономическая составляющая поста не заслоняла духовную. Нет никакой пользы в строгих ограничениях в приеме пищи, если они не сопряжены с молитвой и духовным сосредоточением. Именно этому нужно уделять особое внимание во время поста», - рассказал иерарх.

Митрополит Антоний подчеркнул, что во время поста важно начать исправление внутреннее.

«Все мы прекрасно знаем свое сердце: в чем его главные слабости, в чем его главные пороки и пристрастия. Потому, приступая к посту, каждый может дать себе особое обещание, что в дни поста он будет воздерживаться, например, от шуток или пустословия, от гнева или возмущения. И когда в нашем сердце возникают эти недобрые стремления, мы должны вспомнить о данном себе обещании и постараться сразу же их подавить. Если чувствуем в себе особое пристрастие к деньгам или в целом к материальным благам, можно в этот период взять на себя особое обязательство по совершению дел милосердия. Так пост станет для нас не только телесным, но и духовным, внутренним», - подытожил владыка Антоний.