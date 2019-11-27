Главная военная прокуратура передала «дело Иловайска» для дальнейшего расследования в Службу безопасности Украины.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря Главного военного прокурора Евгению Сливко.
«Дело (об Иловайской трагедии, - ред.) передано по подследственности в СБУ», - сказала Объем материалов уголовного производства по Иловайской трагедии составляет более 1150 томов, из них более 550 имеют гриф «Секретно» и «Совершенно секретно».
Напомним, с 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура потеряла функцию следствия.
В боях за Иловайск в августе 2014 года погибли 220 военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще 40 пропали без вести, 13 бойцов были в плену у боевиков.
29 августа 2014 года при выходе по «зеленому коридору» погибли 129 человек, ранены - 18, пропали без вести – 22 военных.
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