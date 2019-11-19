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20 ноября 2019 прокуратура прекращает функцию досудебного расследования, однако продолжает осуществлять процессуальное руководство в расследовании, то есть организацию и координацию досудебного следствия. Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

Все незавершенные расследования передаются в соответствии с квалификацией в Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Службу безопасности Украины и т. д. Вместе с тем, полномочия прокуроров выполнять процессуальные действия в пределах расследований обеспечат их непрерывность.

С созданием в ГБР специализированного управления и перехода к нему следователей материалы производств будут направлены им для дальнейшей работы над расследованиями.

Досудебное расследование осуществлялось прокуратурой временно. Эта функция прокуратуре не присуща и не входит в функции прокуратуры, согласно Основному Закону и Закону Украины «О прокуратуре». В «Переходных положениях» Конституции Украины и УПК Украины отмечается, что до создания Государственного бюро расследований полномочия по досудебному расследованию осуществляют следователи прокуратуры, а после начала его работы - должны завершить расследование в определенный срок или решить вопрос о поручении его осуществления другим органам досудебного расследования.
ForUm

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