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Премьер-министр Алексей Гончарук сделал прививку против дифтерии и призвал украинцев вовремя вакцинироваться, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Прививки должны предотвращать вспышки инфекционных болезней в обществе, а не гасить их. Своевременная вакцинация – это вопрос коллективной безопасности людей, ведь когда девять из десяти человек сделали прививку, вероятность заболеть значительно меньше. В Программе деятельности правительства мы четко прописали – через пять лет 95% украинцев должны быть вакцинированы. Так это работает во всех странах мира. Так должно быть и в Украине», - сказал он.

Гончарук подчеркнул, что вакцин в Украине хватит на всех. Уже третий год подряд в каждый регион страны централизованно закупается ЮНИСЕФ за государственные средства и своевременно поставляется достаточное количество вакцин для проведения календарных прививок.

По мнению премьер-министра, сейчас есть другая проблема - ненадлежащее состояние устройств, где хранятся вакцины в некоторых областях. Есть больницы, где используют «холодильники», которым уже более 30 лет – около 20% холодильного оборудования закупили еще до 2000 года.

Во время селекторного совещания по вопросам здравоохранения Гончарук поручил председателям ОГА провести аудит условий и надлежащего состояния хранения вакцин в своих областях и отчитаться о результатах Министерству здравоохранения.
ForUm

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