26 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия с крупнокалиберными пулеметами включительно, говорится в сводке ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов, 7 обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».
Вчера, 26 ноября, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.
С начала суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не было.
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