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Судьи должны нести ответственность за реальные нарушения, а не за принятие законных решений в интересах людей.

Об этом говорится в заявлении партии «Батькивщина» по поводу ситуации, которая разворачивается вокруг судьи Окружного административного суда города Киева Евгения Аблова.

На прошлой неделе Высший совет правосудия безосновательно отложил рассмотрение жалобы судьи на представление о его увольнении.

«Судья Аблов известен тем, что решился стать на защиту Конституции и интересов украинцев: по иску Юлии Тимошенко признал безосновательным и необоснованным цену на газ, отменив незаконное постановление Кабинета Министров о ее повышении. Это решение разозлило тогдашнего президента Петра Порошенко и его окружения. Президентские ставленники в Высшем совете правосудия инициировали увольнение Евгения Аблова с должности судьи», - напомнили в «Батькивщине».

В партии констатируют, что и после смены власти ничего не изменилось: «Президент Владимир Зеленский так же не хочет снижать тарифы и направлять газ отечественной добычи на нужды украинцев. И так же продолжает травлю людей, которые имеют смелость защищать интересы граждан. В конце концов, практически ничего не изменилось и в самой судебной системе, поэтому и сегодня судью Аблова преследуют все те же ставленники предыдущей власти».

«Батькивщина» требует остановить безобразие властей. В партии убеждены, что дело судьи должно быть рассмотрено беспристрастно и на основании закона, а не чьих-то личных прихотей.

«Решение, принятое в интересах народа, надо выполнять. А Высший совет правосудия в действующем составе - расформировать. Судей должен избирать народ, который и должен выражать недоверие тому или иному чиновнику за незаконные действия или решения», - отметили в заявлении.
ForUm

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