В результате масштабной спецоперации Нацполиция разоблачила синдикат наркоторговцев, стоимость изъятых наркотиков составляет 25 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Несколько месяцев назад работники управлений стратегических расследований и внутренней безопасности во Львовской области Нацполиции и следственного управления полиции Львовщины начали документирование группы лиц, причастных к изготовлению и сбыту наркотиков как на территории страны, так и за ее пределами. Проведя комплекс оперативных мероприятий, удалось не только задокументировать противоправную деятельность участников «синдиката», установить места изготовления наркотиков, но и проследить сеть и каналы их сбыта.

Было установлено, что организовали наркобизнес двое жителей Львовской области, один из которых является действующим депутатом объединенной территориальной общины и председателем комиссии по вопросам культуры, образования и спорта. Организационную систему построили таким образом, что участники «синдиката» из разных регионов почти не контактировали друг с другом. Такая структура была создана с целью, чтобы при задержании так называемых «чернорабочих», они не обладали информацией, которая может представлять интерес для полиции. При этом организаторы тщательно подбирали кадры, а главными критериями были готовность нарушать закон, физические данные и связи среди лиц, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Во время документирования преступной группы оперативники установили места нахождения пяти нарколабораторий на территории Львовской и Черкасской областей, их мощности позволяли в промышленных масштабах производить «товар». Кроме того, лидеры наркобизнеса наладили выращивание наркосодержащих растений, а с целью расширения «ассортимента» организовали их закупку у других лиц, деятельность которых полицейские также задокументировали.

Сбывали наркотические средства и психотропные вещества как в областных и крупных районных центрах Украины (более 100 населенных пунктов), так и за ее пределы - на территории Молдовы и Беларуси.

Для сбыта части произведенной продукции, приема и оплаты заказов злоумышленники использовали интернет-магазин, который предлагал широкий ассортимент запрещенных средств и веществ. Оплата заказа осуществлялась через цифровую платежную платформу, электронные кошельки или с помощью криптовалюты. В целях конспирации кошельки (одновременно их функционировало 7) через несколько суток удалялись и создавались новые. В среднем ежесуточно на одном кошельки аккумулировалось до 15-20 тысяч гривен.

Также существовали пункты хранения, через которые осуществляли реализацию продукции большими и розничными партиями, используя при этом так называемую систему «закладок»: после оплаты заказа покупатели получали фотоизображение места нахождения «товара» и его точные координаты.

Для надлежащего контроля, функционирования и безопасности деятельности преступной организации существовала четкая иерархия и распределение ролей: контроль за функционированием лабораторий, их охрана, «химики», «финансисты», обслуживание интернет-магазина, доставка продукции на склады хранения, «курьеры», «закладчики» и другие.

В общем функционирование наркобизнеса обеспечивали около 50 человек, жители Львовской, Киевской, Черкасской, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областей, в возрасте от 18 до 39-ти лет. По предварительным подсчетам, только через интернет-магазин было реализовано наркотических средств и психотропных веществ почти на 21 млн гривен.

Сегодня, 26 ноября, на территории шести областей проводится масштабная спецоперация по ликвидации деятельности наркосиндиката и задержания его лидеров и активных участников. В операции задействованы почти полтысячи правоохранителей.

Сейчас в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса задержаны 19 участников преступной группы, в том числе и двое организаторов. Ранее во время сбыта наркосырья правоохранители Беларуси арестовали двух активных участников этой преступной организации.

По результатам проведения почти 100 одновременных санкционированных обысков полицейские изъяли более 46 кг наркотических средств и психотропных веществ, а также 170 литров прекурсоров стоимостью 25 млн гривен. Кроме этого, изъято 24 тыс. долларов США, 1100 евро и 38 600 гривен, более двух десятков банковских карт и мобильных телефонов, оружие и патроны различного калибра, боеприпасы, «черновые» записи с данными о «движении» наркотиков, дилеров, «клиентуре» и должниках, а также 6 автомобилей премиум-класса.

Следственные действия продолжаются. После их завершения будет решаться вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. На изъятое во время процессуальных мероприятий имущество и имущество участников преступной организации будет наложен арест.