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Министерство цифровой трансформации выбрало модель Александру Ободянскую лицом мобильного приложения «электронного государства». Об этом говорится в сообщении министерства в Facebook.

«Выбрали будущее лицо электронного государства, им станет – Александра Ободянская. Победителя среди лидеров выбирали всей командой и партнерами. Почти единогласно выбрали Александру. Поздравляем ее и ждем презентацию приложения», - сообщили в ведомстве.

Ободянская учится в Польше и работает в польском модельном агентстве A S Management.
ForUm

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