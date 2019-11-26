Министерство цифровой трансформации выбрало модель Александру Ободянскую лицом мобильного приложения «электронного государства». Об этом говорится в сообщении министерства в Facebook.

«Выбрали будущее лицо электронного государства, им станет – Александра Ободянская. Победителя среди лидеров выбирали всей командой и партнерами. Почти единогласно выбрали Александру. Поздравляем ее и ждем презентацию приложения», - сообщили в ведомстве.

Ободянская учится в Польше и работает в польском модельном агентстве A S Management.