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В правительстве заявляют, что средств в государственном бюджете хватит для запуска проекта «государства в смартфоне» уже в следующем году.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания Кабинета министров, сообщает Экономическая правда.

«Поверьте, средств, заложенных в бюджете, хватит на то, чтобы «государство в смартфоне» появилось уже в следующем году. Я вам больше скажу: отдельные его элементы появятся уже в этом году», - сказал Гончарук.

Он также отметил, что у каждого ведомства запланированы расходы на диджитализацию.

«У каждого министерства есть расходы, которые предусматривают информатизации и цифровизацию. Кроме того, у нас есть отдельный бюджет соответствующего министерства», - добавил премьер.

Напомним, в проект госбюджета на приложение и портал государственных услуг «Действие», и на обучение цифровыми навыками не заложили средства.
ForUm

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