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Правительство снизит цену на газ для населения на отопительный период (до 1 мая) на 7% по сравнению с прошлым годом, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

«Правительство обеспечит теплом и электроснабжением страну зимой. Сегодня на складах более чем 2,5 млн тонн угля. И это самый большой показатель с 2015 года», - подчеркнул он и добавил, что в начале работы правительства ситуация была критической.

«У нас на 30% больше запасов газа, чем обычно. И это означает, что мы можем полноценно выйти из отопительного сезона и обеспечить газоснабжение в реверсном режиме, обеспечить каждого украинца как электрической энергией, так и газом. Значит, зимовать будем с теплом», - заявил Оржель.

Он отметил, что правительство также обеспечивает стабильные цены в платежках, чтобы люди не платили больше, а могли сбалансировать свои семейные бюджеты. Цена на газ для населения на отопительный период (до 1 мая) по сравнению с прошлым годом на 7% меньше.

«Правительство защищает людей от колебания цены на газ зимой. Запасы, которые есть в хранилищах, и подготовка по другим видам топлива позволяют нам предложить так называемую страховую стоимость. Цену, которая даже меньше, чем в предыдущем квартале 2019», - отметил министр.
ForUm

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