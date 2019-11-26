Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому велосипед.

Перед визитом Зеленский обратился к Кабинету Министров, чтобы быстро покрыть долги по зарплатам врачам и учителям.

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства. При этом Зеленский пообещал «ценный подарок» за помощь в поимке одесского бизнесмена Вадима Альперина, который, по его данным, сбежал от правоохранителей

Бывший политический узник Кремля украинский режиссер Олег Сенцов лично получил премию Европарламента имени Андрея Сахарова «За свободу мысли», присужденную ему в прошлом году.

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак не считает открытую военную агрессию со стороны РФ самой большой угрозой для Украины.

Ночью 26 ноября неподалеку от столицы Албании Тираны произошло мощное землетрясение.

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований направили в Генеральную прокуратуру Украины проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента депутату Верховной Рады Софии Федине («Европейская солидарность»).

В результате масштабной спецоперации Нацполиция разоблачила синдикат наркоторговцев, стоимость изъятых наркотиков составляет 25 млн гривен.