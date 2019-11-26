Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Кабинету Министров, чтобы быстро покрыть долги по зарплатам врачам и учителям. Об этом он рассказал в своем видеообращении в аэропорту перед визитом в Эстонию и Литву, сообщает УНИАН.



«Мне сегодня прислали очень много частных сообщений по поводу того, что в некоторых регионах Украины наши врачи и учителя не получали заработной платы начиная с сентября. Я понимаю, что у нас новое правительство и очень много работы, но это самые важные и приоритетные вопросы. Я очень прошу, чтобы правительство собралось и решило положительно и очень быстро этот вопрос», - заявил президент.

Он выразил надежду, что правительство его услышало.