Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак не считает открытую военную агрессию со стороны РФ самой большой угрозой для Украины.
Об этом он заявил в интервью Укринформу.
«Наш восточный сосед не отказался от того, что Украина должна быть сферой его влияния. В дискуссиях, которые ведутся на различных телевизионных шоу, наше общество почему-то хватается за худший вариант, что Россия может осуществить широкую агрессию, и начинают думать, что все – завтра уже начнется эта агрессия. По моему убеждению, и исходя из того, что анализирует Генеральный штаб, мы пришли к выводу, что открытая военная агрессия со стороны России - не среди первых угроз, но в списке «крайних» вариантов, хотя и наиболее отдаленных», – отметил Хомчак.
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