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Уровень доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому серьезно снизился, в первую очередь из-за попыток внедрить легализацию азартных игр и рынок земли. Таковы результаты социологического опроса проведенного Фондом «Деминициативы» и КМИС, сообщает РБК-Украина.

По данным опроса, большинство украинцев против азартных игр - 49,3%, за - 37,6%. Исследование также выявило реальный уровень неприятия продажи земли сельхозназначения - 57,9% против.

Как отметил глава экспертного совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук, результаты социсследования показали очень большое падение доверия к действиям власти, и именно азартные игры и рынок земли сыграли в этом очень существенную роль.

«В августе 50,5% опрошенных считали, что Украина в целом идет в верном направлении, а в ноябре - 35,9%. Если бы власть не пыталась пропихнуть такие непопулярные решения, то результаты опроса были бы совсем другими. Это говорит о высоком непрофессионализме людей, принимающих решения», - отметил Кушнирук.

По мнению эксперта, если Зеленский не остановит легализацию азартных игр и внедрение рынка земли в том виде, как оно было проголосовано в первом чтении, президента ждет катастрофическое падение рейтинга до конца этого года, а также все это вместе спровоцирует народные волнения. Причем азартные игры и земля - это две самые мощные бомбы, которые рванут в любой момент.

Как сообщалось, 58% украинцев против легализации азартных игр. Таковы данные социсследования, проведенного группой «Рейтинг».
ForUm

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