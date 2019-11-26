У православных сегодня, 26 ноября, заговенье на Рождественский пост.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, обычно заговенье приходится на день памяти апостола Филиппа — 27 ноября, но в этом году эта дата выпадает на среду – постный день, поэтому заговенье переносится на день раньше – 26 ноября.

Заговеньем называется последний день перед длительным постом. В этот день разрешается вкушать скоромное – не постную пищу.

Рождественский пост начнется 28 ноября, а завершится накануне Рождества Христова – 6 января 2020 года.

Рождественский пост также еще называют Филипповым, или «Филипповка», так как он начинается после дня памяти апостола Филиппа.

По сравнению с Великим постом перед Пасхой, он менее строгий, поскольку можно есть рыбу. Во время Рождественского поста по Уставу следует воздерживаться от продуктов животного происхождения – мясных, молочных продуктов и яиц.

Меру воздержания во время поста верующие согласовывают со своим духовником, в зависимости от своих жизненных обстоятельств.