Украина вряд ли откажется от специальных обязательств (ПСО) на рынке электроэнергии в 2020 году, но изучает возможности приведения к рыночной цене электротарифа для потребителей 2го класса напряжения.
Об этом заявил во время презентации главных достижений в работе за 2 месяца, а также планов работы до конца 2019 и на последующие несколько лет глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, сообщает УНИАН.
«Я не думаю, что в 2020 году мы откажемся полностью от ПСО. Но мы будем двигаться в этом направлении. Уже сейчас могу сказать, что мы изучаем вопрос: что означает приведение цены к реальной рыночной для второго класса напряжения. Цены для тех бытовых потребителей, которые потребляют намного больше, чем другие», - сказал он. При этом министр уточнил, что потенциально такое может происходить, если потребитель очень обеспеченный, или за физическим лицом скрывается реальное производство. Речь идет об объемах потребления большие 500 Квт.
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