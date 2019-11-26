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Украина вряд ли откажется от специальных обязательств (ПСО) на рынке электроэнергии в 2020 году, но изучает возможности приведения к рыночной цене электротарифа для потребителей 2го класса напряжения.

Об этом заявил во время презентации главных достижений в работе за 2 месяца, а также планов работы до конца 2019 и на последующие несколько лет глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, сообщает УНИАН.

«Я не думаю, что в 2020 году мы откажемся полностью от ПСО. Но мы будем двигаться в этом направлении. Уже сейчас могу сказать, что мы изучаем вопрос: что означает приведение цены к реальной рыночной для второго класса напряжения. Цены для тех бытовых потребителей, которые потребляют намного больше, чем другие», - сказал он. При этом министр уточнил, что потенциально такое может происходить, если потребитель очень обеспеченный, или за физическим лицом скрывается реальное производство. Речь идет об объемах потребления большие 500 Квт.
ForUm

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