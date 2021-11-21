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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью для "Радио Свобода" объяснил, почему в некоторых городах выключают электроэнергию, пишет Фокус.

По словам политика, на сайте Министерства энергетики есть раздел о плановых или аварийных отключениях. Премьер рассказал, что заходил на этот сайт после жалоб людей. В Украине проводят много ремонтов, которые не имеют никакого отношения к веерным отключениям света.

"Указывается или ремонт трансформатора, или ремонт линии электропередач, в указанное время, на которое отключается, причина, по которой отключается, кто ответственный, ремонтные бригады выезжают, ремонтируют, указаны все объекты. Этих ремонтов много, как и всегда. Это круглогодичная работа, которую делают облэнерго. Это не имеет никакого отношения к веерным отключениям", — рассказал Шмыгаль.

Он также добавил, что если бы в Украине были веерные отключения, то они охватывали бы целые районы или даже области. Это совершенно иной масштаб в сравнении с ремонтными работами электросетей. На текущий момент нет ни одной организации, как уверяет Шмыгаль, которая планировала бы веерные отключения.

Напомним, 11 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что есть очень высокая вероятность веерных отключений света в столице. Причиной тому он назвал возможные продолжительные морозы зимой и дефицит угля и газа. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уголь в страну доставляли на семи кораблях, поэтому отключения света не будет. В случае дефицита угля подготовлена атомная энергетика.
ForUm

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