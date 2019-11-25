Предстоятель Элладской Православной Церкви архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним хочет последовать примеру митрополита Калавритского Амвросия, который летом подал в отставку, «чтобы открыть дорогу для преемника».

Фото: ORTHODOXIA.INFO

Об этом он заявил публично, сообщает греческое издание «ORTHODOXIA.INFO».

Свое заявление архиепископ сделал во время официального обеда, устроенного по случаю вступления в должность нового управляющего Калавритской епархией Элладской Православной Церкви.

Обращаясь к новоназначенному митрополиту, архиепископ Иероним сказал, что хочет последовать примеру владыки Амвросия (Лениса), бывшего митрополита Калавритского и Эгиалийского, который ранее подал в отставку.

«Для участников встречи такие слова архиепископа Иеронима не стали неожиданностью, поскольку он давно уже делился этими мыслями, однако это впервые, когда он публично выразился таким образом и в таком контексте», – подчеркнули в издании.

Как сообщалось, 18 августа митрополит Калавритский и Эгиалийский Амвросий (Ленис), известный своей критикой греческих властей и Константинопольского Патриарха Варфоломея, подал в отставку.