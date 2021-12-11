также в разделеРелигия
В Киево-Печерской лавре УПЦ к празднику Николая чудотворца собирает подарки детям-сиротам 3
В Киево-Печерской лавре до 19 декабря проходит выставка-ярмарка «Николаевская» 6
Управделами УПЦ рассказал о значении целомудрия 7
Православные медики УПЦ считают, что принудительная вакцинация недопустима 7
Священник УПЦ объяснил, почему не нужно бояться сглаза и порчи 7
Митрополит УПЦ объяснил, почему не нужно избегать трудностей 7
РПЦ в Иерусалиме рассказали, когда возобновится паломничество на Святую Землю 8
В РПЦ прокомментировали возможность встречи Патриарха Кирилла и Папы Римского 12
Епископ УПЦ объяснил, как простить человека, который ненавидит 15
Объединение инвалидов просит поддержать благотворительную акцию ко дню святого Николая 10
Митрополит УПЦ объяснил, что поможет воспитать детей счастливыми 7
В УПЦ рассказали о главной миссии Митрополита Онуфрия 15
В УПЦ почтили память жертв ДТП под Черниговом 9
На Кировоградщине верующие УПЦ почтили память новомучеников, убитых большевиками 12
Управделами УПЦ попал в топ-100 самых влиятельных людей Украины 15
УПЦ в Харькове создала сестричество милосердия 24
Митрополит Онуфрий расскажет, как Богородица помогает людям 7
Верующие УПЦ призвали народных депутатов не допустить ратификацию Стамбульской конвенции 12

Последствия церковного раскола в Украине затрагивают права и свободы верующих в разных странах.

Фото: pravoslavie.ru

Об этом на заседании Межпарламентской Ассамблеи Православия в Греции сказал председатель МАП Сергей Гаврилов, сообщает РИА Новости.

Заседание международного секретариата, председателей и докладчиков комиссий Ассамблеи прошло на греческом острове Корфу, в котором приняли участие парламентарии из 25 стран.

По словам Гаврилова, во время встречи отдельно обсуждался украинский вопрос, «спровоцировавший глубокий внутрирелигиозный раскол». Он отметил, что эта проблема возникла на вопросе церковных юрисдикций, но угрожает дальнейшими спорами и расколами. 

«Последствия внутрицерковных споров и разногласий напрямую затрагивают гражданские права и свободы верующих в разных странах мира», – сказал глава Ассамблеи Православия.

Сергей Гаврилов отметил, что на заседании МАП пришли к решению о необходимости улучшения отношений между странами и стабилизации ситуации в таких обостренных зонах как Украина. «Участники откровенно говорили о тяжелых последствиях и ответственности за сохранение единства Православного мира, несмотря на геополитические соображения», – заключил он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги