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Варминско-Мазурский университет в Ольштыне отстранил от учебы студентку, которая выложила в сеть видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки, которая ехала с ней в поезде. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Wprost.

Как сообщается, студентка медицинского направления на прошлой неделе разместила в интернете видео, на котором она жаловалась на украинку, которая испортила ей поездку, заняв место в поезде.

«Вчера украинская кур*а, так называемая е**на уборщица, заняла мое место в поезде, и вообще, за***ла весь, кур*а, отсек, чтобы никто не мог сесть. Она купила только одно место, а я заплатила за два, чтобы было место для ног, потому что я могу себе это позволить… Достаточно того, что она была толстая, но еще у нее была большая сумка, и она ничего не понимала», - говорила девушка на видео.

Видео набрало более 62 тысяч просмотров на канале в YouTube.

«Я должна была бы пойти к кондуктору, но я добра к животным. Только не к таким, поэтому в следующий раз не буду. Е**ь тех украинских сте*в, ибо ненавижу их… Эта женщина - глупая уборщица, так что иерархию нужно соблюдать», - продолжила девушка.

В университете заявили, что решили немедленно отстранить студентку после «возмутительного заявления» в адрес украинцев. В учебном заведении отметили, что направили в прокуратуру сообщение о возможном совершении преступления, и в университете было возбуждено дисциплинарное производство.

«В университете нет и никогда не будет места для проявлений расистской, ксенофобской или уничижительной позиции в отношении лиц разного пола, расы, этнической принадлежности, национальности, религии, вероисповедания, убеждений, инвалидности, возраста, сексуальной ориентации или отверженных», – сказано в заявлении.

Позже девушка записала еще одно видео, в котором заверила, что не поддерживает национализм или дискриминации, и назвала инцидент «шуткой».

«Извините, я не думала, я просто дурра», - сказала она.
ForUm

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