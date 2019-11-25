Испанские газеты пишут о расследовании возможного российского вмешательства во внутренние дела Испании во время референдума о независимости Каталонии в 2017 году. Как пишет El Mundo, в стране еще в октябре задержали в рамках расследования россиянина и украинца, которых газета называет «российскими шпионами». Об этом пишет ВВС Украина.

Несколько дней назад, как писала El Pais со ссылкой на три источника, правоохранительные органы Испании начали расследование возможных попыток российских спецслужб повлиять на ситуацию в Каталонии. Расследование, как пишет газета, сосредоточено на «элитном военном подразделении 29155», которое разведывательные службы нескольких стран связывают с попытками дестабилизировать Европу.

Российский посол назвал статью инсинуациями.

«В связи с появлением в местной прессе информации о задержании в провинции Жирона россиянина хотели бы сообщить, что ни в посольство, ни в генконсульство соответствующих сообщений со стороны компетентных органов Испании ... не поступало», - сообщило российское посольство в Испании.

Испанские власти заявили о вмешательстве России в референдум о независимости Каталонии еще в ноябре 2017 года. По данным испанских чиновников, различные группы, которые действовали в интересах России, использовали социальные сети и другие интернет-ресурсы для пропаганды независимости Каталонии накануне референдума.

Лидеры Каталонии отрицали, что Россия как-то помогала им.

По данным газеты El Mundo, речь идет о россиянине и украинце, которых задержали 4 октября прошлого года в каталонской провинции Жирона.

На момент задержания они ехали в сторону границы с Францией на Мерседесе, зарегистрированном в Беларуси. Во время задержания в портфеле одного из них также нашли гранату М-75 российского производства «в идеальном состоянии».

Обоих задержанных суд в Жироне отправил под арест.

Кроме обвинений в хранении оружия, Национальный суд Испании также расследует их возможную причастность к шпионажу в пользу России.

Как пишет El Mundo, Национальный суд Испании связывает обоих задержанных (по одному из которых, по данным издания, выдали ордер на арест под другим именем) со старшим офицером российской военной разведки (ГРУ) Денисом Сергеевым, по которому тоже проводится расследование.

Группа расследований Bellingcat в феврале этого года сообщила о возможной причастности Сергеева к отравлению Скрипалей.

Кроме того, по данным Bellingcat, 29 сентября 2017 года, за два дня до референдума о независимости Каталонии, Сергеев находился в Барселоне, а 1 октября, в день голосования, также был в Испании. Въезжал в страну он, по данным группы расследователей, под именем Сергея Федотова.