В Киевской духовной академии 6 – 7 февраля 2020 года состоится международная научная конференция на тему «Церковь Мучеников: Гонение на веру и Церковь в ХХ веке».

Фото: КДАиС

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу КДАиС, целью конференции является изучение наследия и подвигов святых новомучеников и исповедников Церкви ХХ века, поиск, обобщение и систематизация свидетельств и источников по истории гонений на Православную Церковь и репрессий против православного духовенства в советские времена, реабилитация и увековечение памяти жертв репрессий, осмысление исповеднического пути Православной Церкви в годы богоборческих гонений, возрождение памяти новомучеников и исповедников.

Предполагаются следующие темы конференции: новомученики и исповедники земли Украинской ХХ века: подвиг, наследие, память; прославление в лике святых новомучеников архиепископа Василия (Богдашевского) и протоиерея Александра Глаголева в 2019 году; значение мученичества и исповедничества в истории Церкви: научно-богословское осмысление; политика советской власти относительно религии и Церкви в УССР; закрытие советской властью Киевской духовной академии и попытки сохранения традиций духовного образования в Киеве; судьбы профессоров и выпускников Киевской духовной академии в советское время; репрессии против православных иерархов, духовенства и верующих в УССР с 20-х по 80-е годы ХХ века; исповедническое служение духовенства Православной Церкви в УССР в годы коммунистических гонений; православное церковное подполье в СССР; духовное образование в годы атеистической цензуры и гонений на Церковь.

В рамках научного форума, 7 февраля, в день мученической смерти священномученика Владимира (Богоявленского), митрополита Киевского и Галицкого, состоится открытие фотовыставки, посвященной новомученикам и исповедникам и гонениям коммунистического режима на Православную Церковь в УССР. 7 и 9 февраля будут совершены праздничные богослужения в честь памяти священномученика Владимира (Богоявленского) и всех новомучеников и исповедников.

Организаторы конференции – Киевская духовная академия и семинария и Центр изучения наследия новомучеников и исповедников ХХ века.