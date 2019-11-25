Результатом проведения в Национальном институте рака 16 августа 2019 спецоперации Управления защиты экономики в Киеве, могло стать определение следственного судьи Голосеевского района города Киева на проведение обысков у главного врача Безносенко А.П.

Об этом сообщает издание «Багнет».

Так, по данным издания, в результате обыска у Безносенко была изъята документация со схемами распределения незаконно полученных средств за реализацию препаратов для проведения химиотерапии закупленных институтом за государственные средства, и ряд химиопрепаратов готовых для продажи пациентам.

«Безносенко А.П. организовал преступную группировку с четко распределенными ролями, здесь также были задействованы заместитель главного врача по медицинской работе Воскобойников А.Н., прикрывавший списания препаратов с помощью поддельных печатей института, которые были изъяты в его кабинете при проведении обыска», - сообщает издание.

По данным СМИ, схема начала работать с момента прихода Безносенко на должность Главного врача Национального института рака.

«Врач-онколог поликлинического отделения Шепиль А.В. по указанию главного действующего лица Безносенко А.П. предлагал пациентам приобрести препараты для проведения химиотерапии назначенной Безносенко А.П., или его сообщником заведующим поликлиническим отделением Высоцким А.Г. при сумме от 4000 до 70000 гривен за один сеанс, как объясняли пациентам медики, лекарств в институте нет, поскольку государство не выделяет средств, но они могут «помочь» их получить, хотя на самом деле препараты, закупленные за государственные средства в полном объеме, на складе были», - говорится в расследовании.

Осведомленные источники издания утверждают, что Высоцкий А.Г. собирал деньги, полученные с онкобольных и каждую пятницу заносил главному врачу Безносенко А.П. в кабинет, где он брал себе 50%, а остаток распределял между другими участниками.

«Суммы достигали от 150 000 до 500 000 гривен в неделю», - говорится в публикации.

По информации СМИ, за четыре года работы главному врачу Безносенко при официальной зарплате в 10 000 гривен удалось приобрести квартиры в Киеве по улице Якубовского, 11 стоимостью 50 000 долларов, а также квартиру в ЖК «Шервуд» стоимостью 210 тыс. долларов, которую Безносенко оформил на своего отца Безносенко Петра Владимировича.

Кроме того, в собственности врача автомобиль Subaru Outlender стоимостью 40 тыс. долларов и Toyota Avensis стоимостью 10 тыс. долларов.

Общая стоимость имущества, по информации СМИ, приобретенного Безносенко за время нахождения его в должности Главного врача составляет около 310 000 долларов, или 7595000 гривен.

Стоит отметить, что на данный момент Безносенко отстранен от должности, а против него может быть возбуждено несколько уголовных производств.