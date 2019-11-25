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В Одессе патрульный полицейский упал с крыши здания хозяйственной постройки при попытке задержания психически больного мужчины. Об этом сообщает пресс-служба облуправления патрульной полиции.  

В субботу, 23 ноября, около 16:00, патрульные получили сообщение об агрессивном мужчине на улице Достоевского.

По этому адресу инспекторы обнаружили неизвестного с признаками психического расстройства, который вылез на гараж и бросал камни по окнам жилых домов.

На просьбы полицейских он не реагировал, вел себя неадекватно.

Через некоторое время после уговоров, один из инспекторов вылез на гараж, чтобы снять мужчину, тот начал бросаться в инспектора шифером. Правоохранитель не удержался и упал с крыши. Его передали врачам скорой помощи.

Нарушителя удалось снять со здания и передать специализированной медицинской помощи.

Впоследствии выяснилось, что 31-летний мужчина находился в розыске за побег из психиатрической больницы.
ForUm

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