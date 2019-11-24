Президент Украины Владимир Зеленский показал, как проводит воскресное утро в тренажерном зале.
Фото он выложил на своей странице в Instagram.
«Утро. Мы. Спорт. Здоровье!!! Всем хорошего монинга!!!» — написал Зеленский.
Президент Владимир Зеленский – известный любитель занятий в спортзале, причем делает он это практически везде. Так, например, во время визита в Брюссель он и там посетил спортзал и даже давал интервью на велотренажере.
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