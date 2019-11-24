также в разделеПолитика
Загороднюк: Украина фактически стала «полем битвы» 20
Кулеба попал в тяжелую аварию 15
В США оценили шансы Украины вступить в НАТО 62
Президент Вучич признал, что сербские мины могли оказаться в ОРДЛО 35
Офис президента показал процесс строительства моста в Станице Луганской 52
Британский журнал показал ролик с картой Украины без Крыма 17
Зеленский наградил иностранцев за вклад в чествование памяти жертв Голодомора 15
Зеленский: Мы не сможем это забыть и простить 268
Тейлор: США никогда не забудут Голодомор в Украине и это преступление против человечества 30
Зеленский с женой почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов 61
Труба рассказал о расследовании дел Майдана 52
Поклонская – россиянам: Надо говорить не на Украине, а в Украине 230
«Слуга народа» из-за переписок с пранкером готовит «Трускавец-2» 57
Порошенко дал советы участникам «нормандского» саммита 35
У Зеленского назвали возможные сроки его визита в США 18
Криклий потребовал уволить свою заместительницу после ее переписки с пранкером 52
Медведчук: «Нормандский формат» может подтвердить минские соглашения и порядок их выполнения 32
У Порошенко требуют создать ВСК из-за давления ОП на ГБР 39

Президент Украины Владимир Зеленский показал, как проводит воскресное утро в тренажерном зале.

Фото он выложил на своей странице в Instagram.

«Утро. Мы. Спорт. Здоровье!!! Всем хорошего монинга!!!» — написал Зеленский.

Президент Владимир Зеленский – известный любитель занятий в спортзале, причем делает он это практически везде. Так, например, во время визита в Брюссель он и там посетил спортзал и даже давал интервью на велотренажере.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги