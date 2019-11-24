Президент Сербии Александар Вучич признал, что сербские мины могли оказаться на Донбассе путем реэкспорта.

Об этом он заявил в Северной Македонии, сообщает Европейская правда.

По его словам, Сербия не продавала оружие в Украину, не смотря на обнародованные представительницей оппозиции Мариникой Тепич документы о встрече представителя Украины с представителями сербского военного завода Крушик. Согласно этим данным, сербская компания Техноремонт купила партию мин производства завода Крушик у продавца Jugoimport SDPR, продала польской компании Nattan, представителем которой фактически был гражданин Украины Виталий Дементьев, а уже потом боеприпасы попали в Украину.

«Они (оппозиция — ред.) обвинили нас в убийстве российских детей в Донецке и Луганске, потому что мы продаем оружие в Украину. Они хотят ухудшения отношений между нашей страной и Россией. Они показали документ, который должен продемонстрировать вину Сербии», — заявил Вучич.

Как отметил президент Сербии, министерство торговли Сербии позволило компании Техноремонт продать оружие польской компании Nattan, которая в обнародованных документах названа конечным получателем оружия.

Вучич также рассказал, что в агентство безопасности и информации Сербии вызвали владельца компании Техноремонт и говорили ему «не играть и не экспортировать в Украину, не угрожать отношениям с Россией».