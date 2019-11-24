Посольство Украины в Великобритании и Северной Ирландии обратило внимание, что британский журнал The Economist выложил ролик, в котором показана Украина без Крыма. Об этом сообщает Тwitter дипучреждения.

Представители посольства просят журналистов исправить это.

«Мы надеемся, что такое достоверное и влиятельное издание изменит свою карту должным образом», - заявили дипломаты.

В то же время, на Youtubе-канале журнала нет этого видео.