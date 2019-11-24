Посольство Украины в Великобритании и Северной Ирландии обратило внимание, что британский журнал The Economist выложил ролик, в котором показана Украина без Крыма. Об этом сообщает Тwitter дипучреждения.
Представители посольства просят журналистов исправить это.
«Мы надеемся, что такое достоверное и влиятельное издание изменит свою карту должным образом», - заявили дипломаты.
.@TheEconomist, We really hope that such a reliable and a worldwide famous #media will amend their #map in an appropriate manner.— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 23 ноября 2019 г.
#crimeaisukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/yoT9NY3P3W
В то же время, на Youtubе-канале журнала нет этого видео.
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