В пятницу, 22 ноября, ранения в результате обстрелов на Донбассе получил один украинский военный.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, еще один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб во время дорожно-транспортного происшествия.

Также сообщается, что 22 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулеметы.

Напомним, на Донбассе погиб 24-летний командир батареи.