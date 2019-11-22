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В Киевской области в селе Морозовка епископ Виктор (Коцаба) совершил литургию в Свято-Успенском храме, которая вернулась из Православной Церкви Украины обратно в Украинскую Православную Церковь.

Фото: Перший козацький

Епископ прибыл в село Морозовку, чтобы помолиться вместе с верующими в день празднования иконы Божией Матери «Скоропослушница», сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Перший козацький».

Как сообщалось, 8 июля протоиерей Николай Брега и прихожане Свято-Успенской общины села Морозовка Барышевского района Киевской области на встрече с управляющим делами УПЦ митрополитом Антонием (Паканичем) принесли покаяние и выразили желание вернуться в лоно канонической Украинской Православной Церкви.
ForUm

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