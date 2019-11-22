также в разделеПроисшествия
ООС: Боевики атаковали ракетой военный автомобиль, находившийся в мирном селе 8
На Донбассе погиб 24-летний командир батареи 19
На Хмельнитчине автомобиль насмерть сбил двух велосипедистов 15
Спасатели эвакуировали экипаж севшего на мель у Одессы танкера 68
Терпящий бедствие танкер выбросило на одесский пляж 34
Из-за шторма на популярном украинском курорте затопило десятки баз отдыха 84
На Буковине пограничники подстрелили троих контрабандистов 25
В аэропорту Одессы из-за вчерашней аварии отменены все рейсы 33
Украина заняла пятое место в мире по количеству жертв мин 19
Сутки в ООС: 6 обстрелов, ранены 3 военных 14
Возле Одессы терпит бедствие танкер 93
СММ ОБСЕ зафиксировала стрельбу на участке разведения сил возле Петровского 58
В Одессе Boeing 737 совершил аварийную посадку, сев на брюхо 58
ООС: Боевики совершили 7 обстрелов, ранены 7 военных 13
В Польше двое украинцев тяжело ранили студента-соотечественника 29
В Сумах попрощались с командиром 128-й бригады 35
На Донбассе ранены 6 военных, боевики стреляли во время «тишины» 18
В Кременчуге нашли застреленным депутата 56

Сегодня ночью в пгт Золочев на Харьковщине неизвестные повредили автомобиль заместителя начальника одноименного отдела пограничной службы.

Как сообщает Госпогранслужба, утром офицер собирался на службу и обнаружил возле места проживания собственный автомобиль с поврежденными колесами и покрытия кузова (вследствие действия химического вещества, предварительно – кислоты).

«Подробности происшествия выясняют сотрудники Национальной полиции в сотрудничестве с офицерами внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы, ведь вероятно злоумышленники испортили транспортное средство, чтобы запугать пограничника», - говорится в сообщении.

Факты противоправного влияния на охранников рубежа случаются достаточно часто, отметили в ГПСУ. В этом году зафиксировано более ста подобных случаев, среди которых: 25 случаев применения насилия, 11 - повреждения имущества, 21 - угроза физического насилия, 52 - создание препятствий служебной деятельности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3379 грн.
20
Теги