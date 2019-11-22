Сегодня ночью в пгт Золочев на Харьковщине неизвестные повредили автомобиль заместителя начальника одноименного отдела пограничной службы.

Как сообщает Госпогранслужба, утром офицер собирался на службу и обнаружил возле места проживания собственный автомобиль с поврежденными колесами и покрытия кузова (вследствие действия химического вещества, предварительно – кислоты).

«Подробности происшествия выясняют сотрудники Национальной полиции в сотрудничестве с офицерами внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы, ведь вероятно злоумышленники испортили транспортное средство, чтобы запугать пограничника», - говорится в сообщении.

Факты противоправного влияния на охранников рубежа случаются достаточно часто, отметили в ГПСУ. В этом году зафиксировано более ста подобных случаев, среди которых: 25 случаев применения насилия, 11 - повреждения имущества, 21 - угроза физического насилия, 52 - создание препятствий служебной деятельности.