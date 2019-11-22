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Церковно-археологический музей Киевской духовной академии пополнился новым экспонатом.

Фото: КДАиС

В дар музею передана старопечатная книга – Псалтырь, датированная XVII веком, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу КДАиС.

Церковно-археологический музей Киевской духовной академии был создан в 1872 году и стал первым в Российской империи собранием такого рода. К началу ХХ века коллекция музея включала материалы от III тысячелетия до Р.Х. до XIX века. После прихода советской власти почти все экспонаты были утеряны или вывезены за границу.

Возрождение музея состоялось в 2009 году по благословению Митрополита Владимира. Предстоятель пожертвовал для экспозиции предметы из своей личной коллекции.

Сегодня, как и с момента создания музея, главным источником пополнения фонда являются пожертвования и подарки от иерархов, духовенства и частных лиц.

Музей расположен в здании Киевской духовной академии и семинарии на территории Киево-Печерской лавры. Вход для посетителей свободный.
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