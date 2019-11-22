Неделю назад польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила о намерении не продлевать контракт на поставки газа из России, которые сейчас составляют около 50% потребляемого Польшей сырья.

В чем причина столь радикального решения Польши и какими могут быть его последствия?

Принуждение к контракту

В течение многих лет польское государство зависело от поставок природного газа из России. Их доля превышала 50%, что ставило страну в один ряд со многими другими странами бывшего соцлагеря.

Изначально поставки газа в Польшу шли главным образом через Украину, но резкий рост спроса в 1990-е годы, связанный с экономическим развитием, заставил взяться за постройку нового канала. В итоге в 1999 году был построен газопровод «Ямал — Европа», который обеспечивает голубым топливом Беларусь, Польшу и Германию.

С одной стороны, его постройка позволила удовлетворить растущую потребность страны в газе. С другой же она на годы закрепила зависимость Польши от России.

Особенно эта зависимость дала о себе знать зимой 2008/2009 года. Тогда «Газпром» за несколько месяцев проинформировал польское правительство о возможности появления «проблем» в осуществлении договора транзита через Украину. Как оказалось, это была успешно проведенная Россией операция давления на Украину, результатом которой было подписание Киевом исключительно невыгодного договора на поставки газа.

Таким образом «Газпром» принудил Польшу к переговорам по поводу приложения к договору о транзите, а также к увеличению объема поставок газа.

Стоит помнить, что в сложившейся ситуации есть и доля вины польского правительства. Как показал рассекреченный отчет Верховной контрольной палаты, польские участники переговоров не были к ним подготовлены, не придерживались рамок, обозначенных инструкцией, и даже принимали дополнительные обязательства по телефону.

Кроме того, у некоторых членов правительства и государственных структур было на прочтение договора перед подписанием всего две минуты.

В итоге Польша чуть не подписала торговый договор, который можно было бы назвать самым невыгодным с момента обретения независимости в 1989 году. Его изначальная версия включала в себя, например, срок действия до 2037 года и положения, противоречащие национальному и евросоюзному законодательству.

Однако в дело вмешалась Европейская комиссия, которая затормозила ратификацию договора и заставила внести в него несколько изменений в пользу польской стороны.

В окончательной версии Ямальский контракт был подписан только 29 октября 2010 года — и, впрочем, все равно оказался чудовищно невыгодным для Польши.

Долго, дорого и в обязательном порядке

Что же не так с Ямальским контрактом? Кремль умело использовал то, что у Варшавы не было альтернативы российскому газу.

Зависимость Польши от импорта в целом намного больше, чем, к примеру, у Украины. Если последняя в 2018 году импортировала лишь ⅓ используемого газа (около 10,6 млрд кубометров из 32,3 млрд), то Польша — свыше ¾ используемого сырья (13,5 млрд кубометров при потребляемом объеме 17,2 млрд).

Создание газового кризиса и принуждение неподготовленных к нему партнеров к быстрым переговорам неизбежно должно было привести к подписанию договора, невыгодного для Польши.

Ямальский контракт действует до конца 2022 года.

Одно из его слабых мест для Польши заключается в формуле, по которой рассчитывается цена импортируемого газа: она не учитывает рыночных ставок, а связана исключительно c ценами на нефть. В итоге Польша платит за газ намного больше, чем, к примеру, находящаяся дальше от России Германия. По неофициальным данным, в 2012 году Польша платила за 1000 кубометров газа из России 525,5 долларов, а Германия — всего 379,3 долларов. Цена для Украины тогда составляла 450 долларов за тот же объем.

Договор был заключен на 8,7 млрд кубометров газа ежегодно по общепринятой формуле «бери или плати», в соответствии с которой, даже если Польша по каким-то причинам не нуждается в оговоренном количестве газа, она должна оплатить его в полном объеме. При этом едва ли не главный подводный камень контракта заключается в том, что Польша не имеет права реэкспортировать российский газ.

В итоге она вынуждена использовать этот объем у себя в стране, вне зависимости от актуальной потребности и от возможности закупки более дешевого сырья из других источников. Подобные условия были и в договоре, подписанном в 2009 году Россией и Украиной.

Газовая революция

Однако с того времени, когда польское правительство подписало Ямальский контракт, на польском рынке газа многое изменилось.

Прежде всего, появился СПГ-терминал в Свиноуйсце, который уже сейчас может принять до 5 млрд кубометров сжиженного газа в год. Сейчас его расширяют, чтобы увеличить возможный объем до 7,5 млрд кубометров.

В 2023-24 годах будет сдана в эксплуатацию плавучая регазификационная установка (ПРГУ) в Гданьском заливе.

Кроме того, не позже октября 2022 года планируется открыть газопровод Baltic Pipe, который соединит норвежские газовые месторождения с Польшей. Его пропускная способность составляет 10 млрд кубометров, из которых 8,1 млрд уже зарезервированы польской государственной компанией PGNiG.

Дата запуска Baltic Pipe неслучайно совпадает со сроком истечения Ямальского контракта. Именно этот проект призван заменить поставки из России.

Очевидно, впрочем, что к 2023 году, когда истечет контракт с Россией, потребности Польши в газе вырастут. Это связано с переходом экономики с угля на газ и возобновляемые источники энергии.

По прогнозам польского оператора Gaz-System, уже в 2023 году расход газа в стране может вырасти с 20,1 до 23,6 млрд кубометров в год. При этом объем добычи внутри страны весьма скромные — за 2018 год, например, он составил 3,8 млрд кубометров, и шансов на значительный рост этой цифры нет.

В связи с этим уже сейчас PGNiG зарезервировал с 2023 года 12,4 млрд кубометров сжиженного газа, часть которого может быть, в зависимости от ситуации, перепродана на мировой рынок либо использована в Польше.

Чтобы застраховаться на случай возможных перебоев в доставке, был разработан аварийный план — временная установка ПРГУ неподалеку от терминала в Свиноуйсце.

С 2009 года, когда Польша была вынуждена вести переговоры в срочном порядке под угрозой отсутствия газа и в результате подписала невыгодный для себя договор с «Газпромом», прошло всего 10 лет. Однако за это время польский рынок газа изменился кардинальным образом, а в 2023 году окончательно примет новый облик.

Тогда будут завершены все диверсификационные проекты и Польша будет иметь реальную возможность отказаться от поставок газа из России.

Значит ли это, что российское сырье больше никогда не будет доставляться в Польшу? Вовсе не обязательно.

Нет никаких препятствий к тому, чтобы Польша закупала у России ограниченные объемы газа — по рыночной цене, с правом реэкспорта и в рамках краткосрочных контрактов. Именно так сейчас выглядят стандартные газовые договора в Европе.

Но для этого Россия должна принять тот факт, что эпоха газового диктата в отношении Польши прошла.