Правила о рукоположении епископов, о том, кто может считаться преемником апостолов, а кто уже нет, правила о лишении священного сана относятся к первостепенным церковным правилам, которые подобны положениям конституции государства.

Фото: Фома

Об этом он сказал глава церковного суда Киевской епархии Украинской Православной Церкви, доцент Киевской духовной академии архиепископ Феодосий во время встречи с верующими при столичном храме в честь святителя Николая вечером 21 ноября, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома в Украине».

Мероприятие прошло в рамках цикла просветительских встреч «Никольские вечера», которые проводят волонтеры проекта «Наша Лепта».

«В июне 1992 года два бывших архиерея нашей Церкви — митрополит Филарет и его сподвижник епископ Иаков (Панчук), ранее запрещённые в священнослужении, — были лишены священного сана и стали обычными монахами. В их случае нить апостольского преемства была прервана», — напомнил владыка Феодосий.

Потому таинства, которые«совершили лишённые сана бывшие митрополит Филарет и епископ Иаков, не действительны.

«Всё, что было совершено ими с тех пор, УПЦ и все Церкви, верные православным канонам, считают недействительными и неблагодатными», — подчеркнул владыка Феодосий.

Также недействительны и неблагодатны и таинства, совершённые рукоположёнными ими священниками.

Он отметил, что «кто-то скажет: «Но есть же исторические прецеденты, когда епископам и священникам возвращали сан, даже посмертно?».

Как подчеркнул доцент КДА, законно лишённый сана священнослужитель никогда не может быть в нём восстановлен. В случаях же, когда священнослужителю «возвращали» сан, имела место лишь его реабилитация в глазах верующих. Потому что решение церковного суда было неправомочным (суд был введён в заблуждение клеветниками и/или не вник во все обстоятельства дела), и хотя было постановлено извергнуть подсудимого из сана, тот, как невиновный перед Богом, остался священником. Со временем, когда выяснялась правда, Церковь заявляла, что священнослужитель всегда находился в сане.

«Именно такие ситуации иногда ошибочно называют возвращением в сан священнослужителя», — сказал иерарх.

Он рассказал о церковных канонах.

«Свод канонических правил Церкви — это все те правила, по которым живёт Православная Церковь. Для чего они нужны? Чтобы защититься от крайностей, неправильностей, церковных преступлений. Но как светское общество руководствуется правилами разной степени важности — например, есть уголовный кодекс, а есть правила поведения в лифте, — так и в Церкви есть правила первостепенные, второстепенные и т.д., и нельзя равнять нарушение "статьи уголовного кодекса" с несоблюдением одного из "правил поведения в лифте"», — сказал владыка Феодосий.

Потому неуместны обвинения представителей неканоничных структур в том, что в Церкви не соблюдается, например, правило рукоположения человека в сан диакона только при достижении им 25-летнего возраста.

«Своды церковных правил разные по важности, своей сути и времени употребления. Есть обязательные для исполнения, а есть применимые для определенного времени, определенной исторической ситуации в жизни Церкви», — отметил архиерей.

Кто определяет, нужно ли строго соблюдать то или иное церковное правило? Православная Церковь, и дал Ей это право Иисус Христос, сказав апостолам: «Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе» (Мф. 18:18). «Этим правом "вязать и решить" и пользуется Православная Церковь на протяжении 2 тысяч лет для того, чтобы строить церковную жизнь», — напомнил владыка Феодосий.