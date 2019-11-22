также в разделеПроисшествия
Сутки в ООС: 6 обстрелов, ранены 3 военных 10
Возле Одессы терпит бедствие танкер 34
СММ ОБСЕ зафиксировала стрельбу на участке разведения сил возле Петровского 12
В Одессе Boeing 737 совершил аварийную посадку, сев на брюхо 43
ООС: Боевики совершили 7 обстрелов, ранены 7 военных 13
В Польше двое украинцев тяжело ранили студента-соотечественника 29
В Сумах попрощались с командиром 128-й бригады 33
На Донбассе ранены 6 военных, боевики стреляли во время «тишины» 18
В Кременчуге нашли застреленным депутата 56
На Киевщине пенсионер МВД с пистолетом напал на полицейских 27
В Харькове облили красной краской бюст Жукову 25
Боевики 11 раз нарушили режим тишины, потерь нет 13
На Закарпатье женщина во время ссоры убила мужчину метлой 35
На Хмельнитчине чиновник привязал собаку к машине и тащил по дороге 17
Задержан «сбушник», собиравший деньги якобы для участников боевых действий 17
В Днипре от взрыва гранаты погиб мужчина 18
В Запорожье нашли мертвой целую семью 49
Прокуратура назвала вероятную причину пожара в в/ч на Львовщине 49

В течение 2018 года в Украине от наземных мин и взрывных устройств погибли или получили ранения 325 человек, поэтому Украина оказалась на пятом месте в мире в рейтинге стран с самым высоким количеством жертв этой разновидности боеприпасов.

Такие данные содержатся в докладе Landmine Monitor 2019, который 21 ноября представила в Мюнхене международная неправительственная организация Handicap International, сообщает DW.

На первом месте этого списка - Афганистан, где было зафиксировано 2234 жертвы разрывов мин и взрывных устройств. Далее следуют Сирия, Йемен и Мьянма.

Всего в течение 2018 года в мире от мин и взрывных устройств погибли или получили ранения 6897 человек. Большинство жертв - мирные жители, из которых более половины - дети. Статистика охватывает только официально зарегистрированные и подтвержденные случаи смерти или увечья от мин и аналогичных взрывных устройств.

В докладе отмечается, что количество жертв в результате взрывов мин и взрывных устройств уже четвертый год подряд остается крайне высоким, несмотря на действие Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин.

Также авторы доклада добавляют, что в Украине площадь заминированных территорий оценивается примерно в семь тысяч квадратных километров. Впрочем, это лишь приблизительные подсчеты, поэтому настоящий показатель заминированной площади может отличаться от этих оценок.

Ситуацию с разминированием осложняет тот факт, что некоторые части украинской территории остаются недоступными для правительственных сил и украинской власти, отмечается в докладе.

Что касается взрывных устройств, то в Украине большинство из них были так называемые «растяжки», то есть ловушки с применением ручных гранат для поражения живой силы, говорится в докладе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
6990 грн.
11
Теги